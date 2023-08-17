العثور على جثة عامل داخل منزله في الغردقة

عثرت الأجهزة الأمنية بمدينة الغردقة اليوم الخميس، على جثة رجل في العقد السادس من العمر داخل منزله بالمنطقة الصناعية بالطريق الدائري بمدينة الغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وجار المتابعة.

العثور على جثة رجل بمنزله بالغردقة

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثة غفير فى العقد السادس من العمر داخل منزله بالمنطقة الصناعية بمدينة الغردقة وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لرجل يدعى «ا.ا.ا»، 52 سنة من محافظة الأقصر ويعمل غفيرا، بالمنطقة الصناعية.

تم استدعاء سيارة إسعاف وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة لحين التحقيقات

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بطريق الغردقة

شهد طريق الغردقة رأس غارب اليوم الخميس في انقلاب سيارة ملاكي أسفر عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، وتم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر ونقل المصابين لمستشفي الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.