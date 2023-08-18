كورال تنمية المواهب يشعل أجواء مهرجان العلمين الجديدة

أحيا كورال تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا، حفلا غنائيا وموسيقيا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، المقام في مدينة العلمين حتى نهاية الشهر الجاري.

تفاصيل حفلات اليوم من مهرجان العلمين

افتتح الفريق فقرته الموسيقية بأداء موسيقى المسلسل الشهير رأفت الهجان، من المقرر أن يقام اليوم حفل الفنانة أنغام على العلمين أرينا، وسط حضور جماهيري كبير.

حكيم ومحمد محسن أبرز نجوم أمس بمهرجان العلمين

كان أمس شهد عدة حفلات غنائية، بينها حفل الفنان محمد محسن، والفنان استاند كوميدي علي قنديل، وكان شهد الأسبوع الماضي، إقامة الفاشون شو الخاص بالمصمم مايكل سينكو في نورث سكوير بمدينة العلمين، وأحيا الحفل الفنان اللبناني رامي عياش.