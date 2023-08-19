الكشف على 30 ألف مواطن بالقوافل الطبية ضمن «100 يوم صحة» في المنوفية

تواصل مديرية الصحة في محافظة المنوفية، جهودها في مجال القوافل العلاجية التي يجري تنظميها ضمن المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة»، تحت إشراف الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وفقا لتوجيهات وزير الصحة ومحافظ المنوفية.

القوافل العلاجية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

أكدت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق القوافل العلاجية في مديرية الصحة بالمنوفية، أنه جرى تنظيم عدد من القوافل العلاجية ضمن مبادرة 100 يوم صحة، التي يجري تنظيمها في قرى ومراكز المحافظة، للوصول إلى أكبر نسبة مستهدفة من المواطنين في الأماكن الأولى بالرعاية.

وأشارت منسق القوافل العلاجية في مديرية الصحة بالمنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن القوافل العلاجية منذ بداية مبادرة «100 يوم صحة»، استطاعت الكشف على أكثر من 30 ألف مواطن، كما جرى صرف العلاج مجانا لأكثر من 3 آلاف مريض من المترددين على القوافل.

إجراء التحاليل والأشعة للمترددين على القوافل

أضافت أن القوافل أجرت 200 أشعة على المترددين، و250 أشعة بالسونار، كما جرى عمل التحاليل لما يقرب من 2500 شخص، كما جرى تحويل أكثر من 150 مريضا إلى المستشفيات المركزية والعامة بالمحافظة، لتلقي العلاج بها، فضلا عن إجراء حملات توعية متنوعة وعيادات طب الأسرة.

وتابعت أن القوافل الطبية ضمت كل التخصصات الطبية للكشف على المرضى، وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية لهم، موجهة الشكر لكل الفرق الطبية المشاركة في القوافل، مؤكدة أن القوافل تلقى دعم واهتمام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.