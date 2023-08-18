إصابة 4 أشخاص في تصادم بين سيارة مع توك توك بالبحيرة

أصيب قبل قليل 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع توك توك على طريق «دمنهور - حوش عيسى»، أمام قرية الصفاصيف بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارة ملاكي مع توك توك في البحيرة

ورد إخطاراً إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد وقوع استقبال مستشفى دمنهور التعليمي 4 أشخاص مصابين بجروح إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضرا بالواقعة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من إسراء صلاح رجب، 13 سنة وهاجر صبحي علي، 13 سنة، وأية محمد رجب، 17 سنة، وفرحة سمير عبد الحليم، 14 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء.

ونقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات