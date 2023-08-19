تامر سمير يكشف عن الأيام الأخيرة في حياة أحمد الشوكي: طلب يموت في مسقط رأسه

كشف الفنان تامر سمير، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن الأيام الأخيرة للفنان الراحل أحمد الشوكي، الذي رحل عن عالمنا صباح الجمعة.

وكتب تامر سمير قائلا: «أولا خالص العزاء في رحيل صديقي أحمد الشوكي، المطرب صاحب أشهر اغنية شعبية.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، تربطني علاقه جيدة بابن عم أحمد، أنا لسه شايفه في حفلة من أسبوعين هنا على النت وكلمته.. وباركت له، أحمد الله يرحمه طلب طلب غريب من أسبوع، ودوني بني مزار عاوز أموت هناك.. عياله استغربوا، فنفذو طلبه، أحمد تعب ما حدش عاوز يقول تعب بأيه».

وأضاف تامر سمير قائلا: «أحمد الله يرحمه وصى، وعياله نفذوا الوصية.. أحمد كان شخص حساس جدا، في أسبوع شكله اتغير، طلب إنه يروح مسقط رأسه المنيا بني مزار، أنا كلمت أخوه أدهم برضه مارضيش يقول، قال أزمة قلبية.. إنها حقا عائلة محترمة، وما زل العزاء قائم في بني مزار، الله يرحمك يا أحمد ويغفر لك»

واختتم: «أنا كتبت هذا لأني عارف فضول الناس، أول ما حد بيتوفى أول سؤال هو مات ازاي كان عيان؟، أه أحمد كان عيان، تعب في أسبوع فقط، لما حس إنه خلاص، طلب إنه يموت في مسقط رأسه، كان عنده ايه وايه اللي صابه؟ الله أعلم.. خالص العزاء لأهله ومحبيه، الله يرحمك يا أحمد، ويرحم جميع أمواتنا، لا داعي للصراعات.. في ثانية بنروح ومش بنرجع».