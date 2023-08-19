إقبال كبير على سوق السيارات بالمنوفية.. أسعار تبدأ من 40 ألف جنيه

يشهد سوق السيارات الأول بمحافظة المنوفية، إقبالا كبيرا من المواطنين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، والذي يتم تنظيمه في مركز شبين الكوم عاصمة المحافظة، حيث تتوفر فيه كل أنواع السيارات، ويقبل الكثيرون على البيع والشراء، وتبدأ أسعار السيارات به من 40 ألف جنيه.

سوق السيارات في محافظة المنوفية

وقال فتحي شلبي، نائب رئيس مركز ومدينة شبين الكوم، إن السوق تلقى اهتماما كبيرا من كل المسؤولين في المحافظة، ومتابعة دورية من محافظ المنوفية، موضحا أن سوق السيارات في المنوفية يوفر عدة خدمات للمترددين من بينها خدمات مرورية وتوفير سيارة للمساعدة في الكشف عن السيارات التي تباع، فضلا عن توفير سيارة بريد لسحب أي أموال لتنفيذ عمليات البيع والشراء.

وأضاف نائب رئيس مركز ومدينة شبين الكوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السوق يتم تطويرها بشكل مستمر، وسيتم تنفيذ مظلات ضخمة في السوق لحماية المترددين من أشعة الشمس، مؤكدا أن الإقبال على السوق جيد ويصل إلى 200 سيارة يوميا.

أسعار السيارات في سوق محافظة المنوفية

من جانبه قال سعيد الشربيني، صاحب معرض سيارات، إن سوق السيارات في محافظة المنوفية فرصة كبيرة للبيع والشراء وعرض أكثر من موديل أمام المشترين وتوفير كل سبل الدعم والراحة لهم، مؤكدا أن السوق يتم تنظيمه بشكل جيد وتوفير كل مقومات النجاح، مطالبا بإنشاء مظلات كبيرة لحماية المواطنين من حرارة الشمس.

وأضاف «الشربيني» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار السيارات في السوق متفاوتة وتبدأ من 40 ألف جنيه في بعض أنواع السيارات وتتوفر سيارات حديثة بأسعار مرتفعة، مؤكدا أن السوق يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين من المحافظة ومن المحافظات المجاورة مثل القليوبية والغربية لبيع وشراء السيارات.