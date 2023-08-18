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مراسل قناة الحياة: فتح أبواب أرينا العلمين لحفل أنغام

كتب:

أبانوب رجائي
10:33 م | الجمعة 18 أغسطس 2023
أنغام

أنغام

رصد أحمد غنيم مراسل قناة الحياة من مدينة العلمين، أجواء حفل الفنانة أنغام، المقرر أن يقام بعد قليل في منطقة أرينا العلمين، وينقل على الهواء مباشرة عبر قناة الحياة.

فتح أبواب أرينا العلمين للجمهور

وقال أحمد غنيم: «الأبواب فتحت منذ قليل لدخول الجمهور للحفل، وهناك عدد كبير من الجمهور في منطقة الأرينا للتوافد لحضور الحفل».

أراء الجمهور في حفلات مهرجان العلمين

واستقبل مراسل الحياة آراء عدد من الجمهور في الحفل، وقال أحدهم: «الجو حلو أوي، والدخور سهل ومنظم للغاية، ولم أرى أية صعوبات في الدخول، أول مرة أحضر حفل في العلمين، لكني شاهدت الحفلات عبر قناة الحياة ومنصة واتش ات، فمتحمس اليوم لحضور الحفل من العلمين».

وقال آخر: «تابعنا الحفلات الماضية وجيت اليوم لرؤية أنغام، نحن نحب أنغام، ومن الممكن أن نذهب وراؤها أي مكان مهما بعدت مسافته».

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