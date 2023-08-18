قناة الحياة تنقل حفل الفنانة أنغام في مهرجان العلمين الليلة

تذيع شبكة تليفزيون الحياة مساء اليوم الجمعة، حفل الفنانة أنغام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الدولي المنعقد تحت شعار العالم علمين، إذ إنّ من المقرر إذاعة الحفل في تمام العاشرة مساءً.

حفل أنغام بمهرجان العلمين الجديدة

وروّجت أنغام، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، للحفل المرتقب بمهرجان العلمين، معربة عن سعادتها للمشاركة في هذا المهرجان الدولي، وتأكيدها بأنها متشوقة لرؤية جمهورها بالحفل، الذي ستقدم خلاله باقة متنوعة من أغنياتها الجديدة والقديمة التي طالما تميزت بها.

حفلات مهرجان العلمين

وبخلاف حفل النجمة أنغام تذيع شبكة تليفزيون الحياة في تمام العاشرة من مساء كل يوم فعاليات حفل أحد نجوم الفن والغناء بمهرجان العلمين الدولي.

نجوم الفن في العلمين

يذكر أن شبكة تليفزيون الحياة أذاعت جميع حفلات نجوم الطرب والغناء المشاركون في فعاليات المهرجان، مثل محمد منير، وتامر حسني، ونانسي عجرم، وأحمد سعد، ومدحت صالح، وريهام عبدالحكيم، وإليسا، وحكيم، وعمر خيرت، وراغب علامة، وفرقة مسار إجباري، وغيرهم من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.