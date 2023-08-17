جدول حفلات العلمين في الـ«ويك إند».. أنغام وحكيم أبرز الفنانين

ترفع حفلات العلمين شعار كامل العدد، ومن المقرر أن يشهد هذا الأسبوع تقديم حفلات لعددا كبيرا من النجوم، منهم الفنان حكيم، والفنانة أنغام، ويرغب الكثيرون في معرفة جدول حفلات العلمين للسفر والاستمتاع بالبلد الجديد الذي أصبح حديث العالم.

جدول حفلات العلمين.. حكيم ضيف الليلة

يحيي المطرب الشعبي «حكيم»، حفلا غنائيا اليوم الموافق 17 أغسطس الجاري، ضمن جدول حفلات العلمين، وفق فعاليات مهرجان العلمين، ومن المقرر أن يقدم حكيم خلال الحفل مجموعة من أهم مشاريعه الغنائية المهمة.

أنغام تغني في حفلات العلمين

وتشارك الفنانة أنغام في حفلات العلمين الجديدة، غداً الجمعة، وسوف تقدم أنغام خلال الحفل أغنية جديدة من الأغنيات التي تحضر لها خلال الفترة الماضية، وفق إدارة مهرجان العلمين.

مني الشاذلي وحفلات العلمين

وضمن جدول حفلات العلمين، تقدم الإعلامية منى الشاذلى حلقة خاصة من مدينة العلمين الجديدة، تستضيف خلالها الموسيقار المغربى أمين بودشار، بالتزامن مع مهرجان العلمين الجديدة العالم علمين، ومن المقرر عرض الحلقة على قناة cbc قريبا.

ونظمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مهرجان العلمين تحت شعار العالم علمين وذلك بمدينة العلمين الجديدة، وشهد عددا من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، وحفلات لكبار النجوم في الوطن العربي وعروض أزياء لمصممين عالميين وسط حضور جماهيري مكثف.