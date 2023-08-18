«القاهرة الإخبارية» ترصد آخر استعدادات حفل أنغام الليلة بمهرجان العلمين

تحدثت فرح الخولي، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، عن آخر استعدادات حفل الفنانة أنغام، المقرر انطلاقه اليوم الجمعة بمهرجان العلمين الجديدة، مشيرة إلى «العلمين الجديدة تتأهب لحفل المطربة أنغام اليوم، حيث يشاهده الموجودون في العلمين الجديدة، داخل وخارج الحفل، وفي نطاق الوطن العربي والخليج، من خلال القنوات الفضائية المصرية».

استعدادات حتى يخرج الحفل بالشكل الأمثل

وأضافت «الخولي»، في تغطيتها الحية من مدينة العلمين الجديدة، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «يتم اتخاذ كل الاستعدادات حتى تخرج الفعالية بالشكل الأمثل، وهناك إقبال كبير لحضور عدد من الفعاليات، مثل الماراثون ضمن فعاليات الترايثلون، وعدد من الفعاليات الغنائية».

حضور كبير من المصريين والعرب

وتابعت: «الزوار من الوطن العربي والخليج أيضا موجودون في العلمين الجديدة لحضور حفل حكيم، حيث يتميز بأداء خاص على المسرح ويتفاعل مع جمهوره بشكل مميز ومختلف ووعد الجمهور بأن من يتفاعل مع أغانيه بشكل أكبر سيوزع بعض الهدايا عليه مثل التيشرتات الخاصة به».