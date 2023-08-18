رئيس «حقوق الإنسان»: الحوار الوطني طاولة للشعب بكل انتماءاته

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إنَّ الحوار الوطني، الطاولة التي جلس عليها الشعب الوطني بكل انتماءاته وطوائفه لمناقشة القضايا الحياتية التي تهم الوطن والمواطن من خلال 3 محاور رئيسية، «سياسي» و«اقتصادي» و«مجتمعي»، تفرع عنها 113 قضية.

التهامي: مناقشة العديد من القضايا بلا خطوط حمراء بالحوار الوطني

أضاف «التهامي» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّه جرى مناقشة العديد من القضايا بلا خطوط حمراء أو نقاط استيقاف أو مقاطعات بـ الحوار الوطني لكي يدلو الجميع بدلوه، ويقولوا برأيهم على اختلاف الأيديولوجيات والاتجاهات، قائلا: «شهد اتفاق واختلاف أيضا على القضايا».

مصلحة الوطن تحكمنا جميعا

وتابع رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: «مصلحة الوطن في النهاية هي التي تحكمنا جميعا، وكان مطلب الرئيس السيسي لكي تنصهر جميع قضايا الشعب المصري عبر آلية الحوار الوطني، ويرفع إليه من خلاله ليبت فيه ويتخذ ما يرى».