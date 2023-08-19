تراجع أسعار المانجو بسبب مهرجان الإسماعيلية.. انخفاض 30% عن الأسواق

شهدت أسعار المانجو في محافظة الإسماعيلية انخفاضا كبيرا في الأسعار، وصل إلى نحو 30% من الأسعار عن الأسواق، بالتزامن مع انطلاق مهرجان الإسماعيلية، الذي يستمر ليومين في المحافظة.

وافتتح اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، أمس الجمعة، الملتقى التصديري للمانجو بنادي الجولف في الإسماعيلية، يرافقه عدد من السفراء وممثلي القنصليات، وعدد من شركات إنتاج المانجو وشركات التصدير.

رئيس رابطة مزارعي المانجو: أسعار تنافسية على مدار يومين

قال علي العكرمي رئيس رابطة مزارعي المانجو في الإسماعيلية، إن هناك عدد من الشوادر انتشرت في منطقة الحديقة المفتوحة بحديقة نمرة 6 لشركات مختلفة، على هامش مهرجان المانجو.

وأضاف العكرمي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأسعار تنخفض عن أسعار الأسواق، وتتوافر عدة أصناف مختلفة، بين السكري والنعومي والعويس وفص العويس والصديقة والكرمسون والزبدة، وهو ما يتيح للمواطنين وزوار المحافظة اختيار ما يناسبهم.

إقبال كبير على شراء المانجو

شهدت شوادر بيع المانجو المقامة في الأسماعيلية أمس الجمعة، إقبال كبير من الأهالي وزائري المحافظة، على شراء المانجو بمنطقة نمرة 6 بقلب مدينة الإسماعيلية.

وانخفض سعر المانجو السكري من 30 جنيها إلى 20 و23 للكيلو، فيما انخفض سعر العويس، من 70 جنيها إلى 55 و60 جنيها للدرجة الأولى، وسجلت الزبدة 17 جنيها للكيلو، بدلا من 20.

المهرجان مستمر ليومين

وافتتح محافظ الإسماعيلية، الجمعة بازارًا لعرض كل أنواع المانجو الإسماعيلاوي، ضمن فعاليات المهرجان، بحضور السفير الدكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية، وعدد من سفراء الدول الأجنبية بجمهورية مصر العربية.

وقال محافظ الإسماعيلية، إن هناك 3 منافذ لبيع كل أنواع المانجو بمنطقة الغابة، ونادي الفيروز، ومنفذ الطريق الدائري تقاطع شارع فؤاد عزيز غالي لبيع المانجو بأسعار الجملة.

وأضاف أن فعاليات مهرجان المانجو مستمرة حتى اليوم السبت، بالإضافة إلى استمرار توافر المانجو بالمنافذ الثلاثة المُعلنة خلال موسم المانجو وبأسعار مخفضة.