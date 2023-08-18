رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«رئيس الشعب الديمقراطي»: الحوار الوطني لم شمل القوى السياسية

كتب:

منى صلاح
11:43 م | الجمعة 18 أغسطس 2023
الحوار الوطني على شاشة إكسترا نيوز

الحوار الوطني على شاشة إكسترا نيوز

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إنَّ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإطلاق الحوار الوطني، تهدف إلى لم شمل القوى السياسية تحت سقف واحد، وخير دليل على ذلك أنَّ الحوار ضم كافة القوى السياسية التي تنطوي تحت لواء الدولة المصرية، وتتخذ من دستور 2014 مظلة وعقد اجتماعي بينها وبين الحكومة.

دعوة الرئيس لعقد الحوار الوطني غير مسبوقة

وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ دعوة الرئيس السيسي لعقد الحوار الوطني غير مسبوقة، ولم تحدث منذ إنشاء الجمهورية في 18 يونيو 1953.

تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

وتابع رئيس «الشعب الديمقراطي»، أنَّه سيتم وضع مخرجات الحوار الوطني موضع التنفيذ بعد العرض على الرئيس السيسي، قائلًا أنه لم يحدث من قبل، وتم الدعوة إلى حوار وطني في مصر، مدعومًا بالأسس التي تكفل نجاحه.

وأضاف فؤاد، أن كل شيء يبدأ بالتدريج، فلا أحد يملك عصا سحرية، وجميعنا نرغب في أن يعوم الخير أرجاء الوطن، وأن يعود الحوار الوطني على المواطن المصري بالنفع.

اقرأ المزيد:

الحوار الوطني يكشف تفاصيل مخرجات المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي

الحوار الوطني يكشف عن مخرجات قانون المجالس الشعبية بلجنة المحليات

«المستقلين الجدد»: استجابة الرئيس تؤكد جاهزية الدولة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

تحالف الأحزاب: تطبيق مخرجات الحوار الوطني أولى أهداف الجمهورية الجديدة
بقلم منى صلاح