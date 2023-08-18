«رئيس الشعب الديمقراطي»: الحوار الوطني لم شمل القوى السياسية

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إنَّ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإطلاق الحوار الوطني، تهدف إلى لم شمل القوى السياسية تحت سقف واحد، وخير دليل على ذلك أنَّ الحوار ضم كافة القوى السياسية التي تنطوي تحت لواء الدولة المصرية، وتتخذ من دستور 2014 مظلة وعقد اجتماعي بينها وبين الحكومة.

دعوة الرئيس لعقد الحوار الوطني غير مسبوقة

وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ دعوة الرئيس السيسي لعقد الحوار الوطني غير مسبوقة، ولم تحدث منذ إنشاء الجمهورية في 18 يونيو 1953.

تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

وتابع رئيس «الشعب الديمقراطي»، أنَّه سيتم وضع مخرجات الحوار الوطني موضع التنفيذ بعد العرض على الرئيس السيسي، قائلًا أنه لم يحدث من قبل، وتم الدعوة إلى حوار وطني في مصر، مدعومًا بالأسس التي تكفل نجاحه.

وأضاف فؤاد، أن كل شيء يبدأ بالتدريج، فلا أحد يملك عصا سحرية، وجميعنا نرغب في أن يعوم الخير أرجاء الوطن، وأن يعود الحوار الوطني على المواطن المصري بالنفع.