«المستقلين الجدد»: استجابة الرئيس تؤكد جاهزية الدولة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

علق الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، على استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني.

استجابة سريعة من الرئيس السيسي

وأعرب «عناني» خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الخميس، عن ترحيبه بالاستجابة السريعة للرئيس عبد الفتاح السيسي وتلقيه مخرجات الحوار الوطني في جزء من القضايا التي تم مناقشتها، وهذا يعتبر دفعة قوية لاستكمال الحوار.

وأكد أن استجابة الرئيس جاءت بما وعد به في بداية الحوار الوطني، وتأكيده على أن الدولة ملتزمة بوضع كل مخرجات الحوار الوطني قيد التنفيذ، مشيراً إلى أن هذه الاستجابة السريعة للرئيس السيسي ليست الاستجابة الأولى على ما يطلبه مجلس أمناء الحوار الوطني تأكيدًا لدعم الرئيس السيسي للحوار الوطني وما يجري به من جلسات.

دافع قوي للحوار الوطني

‏وقال إنه يوجه الشكر والامتنان الذي جاء في تغريدة الرئيس السيسي للقائمين كلهم على الحوار الوطني سواء المشاركون أو اللجان الموجودة وهذا يعتبر دافعا قويا آخر للحوار الوطني.