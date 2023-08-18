لاعب مصر براعم جودو: «حققت الفضية وأتمنى تحقيق الذهبية»

تحدث اللاعب أحمد الحصاوي، أحد لاعبي مصر ببطولة الجودو للبراعم، المقامة في مدينة العلمين في الوقت الحالي، وقال: «النهاردة شاركت في بطولة العرب في مدينة العلمين، والحمد لله جبت ميدالية فضة مركز ثاني، الماتش كان كويس ودافعت حلو ولعبت حلو».

تحقيق الميدالية الفضية

أضاف: «إن شاء الله البطولة الجاية أقدر أحقق الدهب، ومبسوط إني موجود في مدينة العلمين ومدينة العلمين مدينة جميلة جدا وإن شاء الله تطور السنين الجاية».

معلومات عن بطولة الجودو

يذكر أن بطولة الجودو أقيمت في مدينة العلمين، كبار وبراعم، والكبار انتهت صباح اليوم.

ويذكر أن مهرجان العلمين في نسخته الأولى، حقق نجاحا كبيرا، وضم عدد من الفعاليات المختلفة، منها الرياضية التي حققت رواجا كبيرا بمباريات قدامى لاعبي كرة القدم، التي شهدت حضور عددا كبيرا من نجوم كرة القدم المصرية.

ومن المقرر أن يقام بعد قليل حفل غنائي كبير للنجمة أنغام، ومن المقرر أن تغني به أبرز أغانيها.