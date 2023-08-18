تكريم 122 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة والأزهرية والفنية بالإسكندرية

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبة الإسكندرية، 77 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة والأزهرية والفنية، و31 من خريجي معهد السياحة والحاسب الآلي بالسيوف لعام 2023، و15 بطلا من الحاصلين على بطولات عالمية من ذوي الهمم، تشجيعا لهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد والارتقاء باسم مصر عاليا.

محافظ الإسكندرية يطالب الأوائل بالحفاظ على تفوقهم

وفي مستهل كلمته؛ أعرب محافظ الإسكندرية، عن سعادته وفخره بتواجده مع المتفوقين بالمرحلة الثانوية وأبطال العالم من ذوي الهمم، مؤكدا أنهم مستقبل مصر وفخرها وقادتها القادمين قائلا:«الأجمل من التفوق هو الاستمرار فيه، فانتم حاملي راية الوطن».

وحث جميع الطلاب علي الاجتهاد ومواصلة السعي لكي يصلوا إلى ما يصبو إليه، مؤكدا ضرورة الحفاظ على هذا التفوق خلال دراستهم الجامعية.

دعم الشباب والمتفوقين بالإسكندرية

أوضح «الشريف»؛ أن الإسكندرية تعمل على دعم الشباب والمتفوقين بها وأبناءها من ذوي الهمم، وأنها على أتم الاستعداد لتلبية احتياجاتهم ووجه الشكر إلى جميع القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، مثمناً جهد أولياء الأمور، الذين قدموا كل الدعم لأبنائهم ووفروا لهم مناخًا مناسبا ليصلوا لهذا التميز والتفوق.

وفي ختام التكريم توجه «الشريف»؛ بخالص التهنئة إلى أبنائه وبناته الطلاب على هذا الإنجاز المتميز، متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق، ولوطنهم التقدم والازدهار .

جاء ذلك بحضور، المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة السابق، والدكتور إبراهيم العزازي مدير معهد السياحة، والدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتور السيد الصيفي عميد كلية الأعمال جامعة الإسكندرية، والشيخ خميس محمد أحمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.