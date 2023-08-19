محمد منير يحقق 6 ملايين مشاهدة على «يوتيوب» بدويتو «الساحل الشمالي»

حقق الفنان محمد منير 6 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات «يوتيوب» بدويتو «الساحل الشمالي»، الذي قدمه بالتعاون مع الفنانة ميريام فارس.

وأغنية الساحل الشمالي غناء محمد منير وميريام فارس، في أول تعاون بينهما، وهو من كلمات وألحان وتوزيع وميكس وماستر محمد رحيم، وجيتار شريف فهمي، وإيقاعات أحمد بدير، وناي محمد خيري.

كلمات أغنية الساحل الشمالي

وتقول كلمات أغنية الساحل الشمالي لمحمد منير ومريام فارس «في الساحل الشمالي.. يا أسمر مالك ومالي.. سيبني اتشمس في حالي.. ومتشغلليش في قلبي.. أنا قلبي لسه خالي.. أنا كنت في حالي ماشي.. بسألك عمك غباشي.. هو المشمش مجاشي.. قال بس انتوا الحقوه.. بسأل ع الشوكولاتة.. رد عليا بألاطة.. قالي مفيش غير بطاطا».