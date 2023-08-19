أدوية ممنوع اسخدامها أثناء الرضاعة.. و4 نصائح مهمة يجب اتباعها

كشفت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية برئاسة الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، عن الأدوية الأكثر شيوعا الممنوع اسخدامها أثناء الرضاعة الطبيعية.

وحسب نشرة لمديرية الصحة، الأدوية الممنوع استخدامها أثناء الرضاعة الطبيعية هي:

- الادوية المضادة للألم وأکثرها شيوعا الميبريدين والاوكسيكودون والبنتازوسين.

- اليوهيمبين الهندي منشط في بعض المكملات الغذائية

- أدوية التعاطي والمخدرات.

- مضادات إفراز هرمون اللبن «البرولاكتين» كالبروموكريبتين.

- الأعشاب التي تفتقر إلى بيانات السلامة «البابونج، الكوهوش الأسود والأزرق، الإكيناسيا المعززة للمناعة، الجينسنج، الجينكو، عشبة، نبات الكافا -ذو خواص مهدئة- القديس يوحنا، الفاليريانا»

- الليثيوم «بعض الأدوية العصبية»

- النيكوتين.

أدوية آمنة أثناء الرضاعة الطبيعية

- المسكنات «الباراسيتامول والايبوبروفين».

- المضادات الحيوية كالبنسيلين والسيفالوسبورين والاريثروميسين.

- الكافايين بنسب معتدلة بين كوب إلى اثنين يوميا.

- الأنسولين.

- العلاج الكيماوي للأورام.

- البينزوديازيبن «في بعض المهدئات».

- المنشطات مثل الامفيتامين.

نصائح معتمدة لتقليل فرص تواجد الأدوية بلبن الأم

- اختاري الأدوية قصيرة المفعول

- استخدمي الأدوية مباشرة بعد الرضعات أو قبل فترات النوم الطويلة للطفل.

- استشيري الطبيب أو الصيدلي عن مأمونية تواجد دواءك باللبن لطفلك الرضيع، طبقا لسنه وحالته الصحية، وتجنبي استخدام أي أدوية دون وصفة طبية.

- إذا استخدمتي أحد الأدوية التي تفرز اللبن لفترة قصيرة وقد تضر بالطفل، فقومي بتشفيط اللبن والتخلص منه بشكل دوري.