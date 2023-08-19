«رياضة الإسكندرية» تنظم معارض لمنتجات نادي الفتاة والمرأة بـ3 مراكز شباب

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية عدة معارض لمنتجات نادي الفتاة والمرأة بمراكز شباب السيوف 1 والمسيري والنصر، من خلال الإدارة العامة للشباب «أندية الفتاة والمرأة»، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، بفتح أسواق جديدة لمنتجات أندية المرأة بجميع مراكز الشباب والأندية الشعبية لتسويق منتجاتهن وتشجيعهن على الاستمرار في الإنتاج.

فتح أسواق جديدة

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه في إطار السعي الدائم لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية للعمل علي دعم المرأة السكندرية والعمل على تمكينها اقتصاديا، حيث إنها إحدى الركائز الأساسية لهيئة الأمم المتحدة، تقدم المديرية كل الدعم لمساندة المرأة بمختلف الوسائل، ومن أهمها إقامة معارض لعرض وبيع منتجاتهن داخل مراكز الشباب والأندية الشعبية.

دعم ومساندة المرأة

وأوضحت أن توسيع الفرص الاقتصادية أمام المرأة أمرا مهما لأنه عامل حاسم في تمكين المرأة، ويجري تنفيذ جهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن التمكين الاقتصادي في سياق حقوق المرأة والعمل والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة الشاملة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ‏واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالعمل على دعم ومساندة المرأة وإتاحة الفرصة لها لدخول سوق العمل واكتسابها مهارات جديدة.