حكيم ينعى أحمد الشوكي: لم تنقطع علاقتنا منذ انطلاقنا في المنيا

نعى الفنان حكيم، زميله الفنان الراحل أحمد الشوكي، الذي وافته المنية أمس الجمعة، بعد صراع قصير مع المرض، وشيع جثمانه في مسقط رأسه بمحافظة المنيا.

ونشر حكيم صورة للفنان الراحل أحمد الشوكي عبر «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحل أغلى الناس أحمد الشوكي، الفنان الإنسان، عشرة عمري الذي لم تنقطع علاقتنا منذ انطلاقتنا سويا في المنيا.. لن أنساك، وستظل ذكرياتنا الجميلة محفورة بداخلي».

وفاة أحمد الشوكي

ورحل عن عالمنا الفنان أحمد الشوكي أغنية «أعملك ايه حيرتني»، وجرى تشيع جثمان الراحل عقب صلاة الجمعة، في بني مزار بمحافظة المنيا، في حضور عائلته وأصدقائه وأبناء قريته، ولم يتم الكشف عن موعد ومكان استقبال العزاء.