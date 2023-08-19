أنغام: أبارك لمصر ولنفسي على العلمين الجديدة

حرصت الفنانة أنغام، على إبداء إعجابها الشديد بمدينة العلمين الجديدة، خلال إحيائها حفلها بمدينة العلمين ضمن مهرجان العلمين الجديدة، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقالت أنغام: «بقالي كتير قوي مغنتش في المنطقة الجميلة دي، ومبسوطة قوي لأن دي من أجمل المناطق اللي بحب أعيش فيها، وحضوركم زود المنطقة جمال وزود الجمال».

أبارك لمصر على العلمين الجديدة.. وأشكركم على حضوركم

وقالت أنغام: «ببارك لمصر على العلمين الجديدة، وببارك لنفسي كمصرية على العلمين الجميلة اللي بقت جميلة أكتر بيكم، وعايزة أشكركم كلكم على حضوركم، وعايزة أشكركم واحد واحد على حضوركم».

وشارك عدد من كبار النجوم في حفلات غنائية بمهرجان العلمين، منهم تامر حسني محمد منير، حميد الشاعري، إليسا، راغب علامة، نانسي عجرم، بهاء سلطان، كارول سماحة، ريهام عبدالحكيم، عمر خيرت، حكيم، ورضا البحراوي، والمهرجان مستمر لنهاية الشهر الجاري.