قناة الحياة ترصد آراء الجمهور بحفل أنغام ومدينة العلمين

رصدت قناة الحياة آراء الجمهور في حفلات مهرجان العلمين، من منطقة الأرينا بالعلمين، قبل دقائق من بدء حفل الفنانة أنغام في مدينة العلمين.

رأى إحدى السيدات التونسيات في العلمين

قالت إحدى السيدات التونسيات: «جئت اليوم لعشقي الكبير لأنغام، وهذه ليست الزيارة الأولى للعلمين، حضرت العام الماضي حفل عمرو دياب، وأرى الحفلات كلها نجوم 5 نجوم».

وقالت أخرى: «هذا العام اختلاف كبير وتطور ملحوظ عن السنوات الأخرى، وأن المدينة يوجد بها تطور كبير، وأنا أول مرة أحضر حفلة لأنغام، ومتحمسة جدا لأني بحب أسمعها».

رأي مصري مقيم في السعودية بمدينة العلمين الجديدة

وقال أحد المصريين المقيمون في السعودية: «أحب أقول تحيا مصر أنا مصري مقيم في السعودية، والعلمين تعتبر مفخرة لنا جميعا، ولا تقل عن أى بلد عالمية أقوم بزيارتها، وكلنا مبسوطين وأنغام مطربة مميزة، وجايين ليها مخصوص، وجئت العلمين من قبل التأسيس حتى أعرف الفرق والتطور والآن التطور كبير».