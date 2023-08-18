أحد رواد مهرجان العلمين: جئت خصيصا «علشان» حفلة أنغام

قدمت قناة الحياة تغطية حية، لاستعدادات حفلة الفنانة أنغام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

جاء للعلمين خصيصًا من أجل حضور حفل الفنانة أنغام

واستضاف أحمد غنيم بعض مرتادي حفل الفنانة أنغام في العلمين الجديدة، حيث قال بهيج عاصم إن الجو جميل في مدينة العلمين الجديدة، مثنيًا على التنظيم الرائع للحفل حيث دخل لمسرح الحفل بسهولة وبسرعة، مشيرًا إلى أنه جاء للعلمين خصيصًا من أجل حضور حفل الفنانة أنغام، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، مضيفًا «مش قادر استنى».

وتشهد مدينة العلمين الجديدة مهرجان العلمين، الذي يحتوي على فعاليات فنية وثقافية ورياضية، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

حفلات لكبار النجوم في العلمين

وشهد مهرجان العلمين حفلات لكبار نجوم الفن والغناء في الوطن العربي، منهم محمد منير وحميد الشاعري وتامر حسني ومدحت صالح وعمر خيرت وحكيم ورضا البحراوي وبهاء سلطان وإليسا وراغب علامة ونانسي عجرم، وكارول سماحة وريهام عبدالحكيم.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت التبرع بأرباح حفلات وفعاليات مهرجان العلمين بالكامل لمبادرة حياة كريمة.