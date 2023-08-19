لافروف: لا توجد أي آفاق لإجراء مفاوضات مع الغرب بشأن أوكرانيا حاليا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه كلما طالت الأزمة الأوكرانية، قل رغبة المستثمرين الغربيين في إعادة الإعمار بعد انتهاء الأزمة، مضيفا في مقابلة مع مجلة «إنترناشيونال أفيرز»، إنه لا توجد حاليًا أي آفاق لإجراء مفاوضات بين «موسكو»والغرب بشأن أوكرانيا.

وأضاف لافروف، أن «موسكو» تعتبر دعوات العواصم الغربية لهذا الأمر بمثابة حيلة تكتيكية لكسب الوقت ومنح القوات الأوكرانية فترة راحة، وفقا لما ذكره وكالة انباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ونفى الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، سيطرة أوكرانيا على بلدة كليشيفكا بمدينة أرتيوموفسك بـ«مقاطعة دونيتسك» الواقعة جنوب شرق أوكرانيا، مؤكدا عبر «تليجرام»، أن «قوات أحمد» تقاوم القوات الأوكرانية دون كلل أو ملل، وفقا لما ذكره شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي ألمانيا، تعرض مستشار البلاد أولاف شولتس، لصيحات استهجان خلال حدث انتخابي لـ الحزب «الاشتراكي الديمقراطي»، في ساحة«مارين بلاتز» المركزية بمدينة «ميونخ»، حين دافع عن سياسة حكومته تجاه أوكرانيا، بما فيها توريد الأسلحة.

وفي وقت سابق، دعت منظمات مختلفة، ولا سيما حزب «البديل من أجل ألمانيا»، إلى مظاهرات احتجاجية في وسط «ميونخ»، فيما حمل متظاهرون وبعض المشاركين، ملصقات تدعو لوقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.