قصف أوكراني على «دونيتسك» 70 مرة خلال 24 ساعة

قصفت القوات الأوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية، أراضي «مقاطعة دونيتسك» الواقعة جنوب شرق البلاد، 70 مرة، باستخدام 217 ذخيرة من عيارات مختلفة بينها قذائف عنقودية و 152 و155 ملم، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، أظهرت مقاطع فيديو، خلال تصدي الجيش الروسي، لهجوم أوكراني على «محور زابوريجيا»، مشاهد لمعركة مباشرة بين مدرعات الجانبين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن في وقت سابق، تلقي «كييف» منظومة «إيريس تي» الدفاع الجوي من ألمانيا.

رسائل بلينكن إلى نظرائه في الدنمارك وهولندا

وأمس الخميس، قال مسؤول أمريكي، إن «واشنطن» منحت الدنمارك وهولندا، تأكيدات رسمية بأن السلطات الأمريكية ستسرع في إجراءات الموافقة الرسمية على جميع الطلبات اللازمة لإرسال طائرات «إف 16» المقاتلة من الجيل الرابع إلى أوكرانيا عند استكمال الطيارين الأوكرانيين تدريباتهم ذات الصلة، وفقا لما ذكره وكالة «رويترز» للأنباء.

وأرسل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن رسائل إلى نظرائه في الدنمارك لارس لوكه راسموسن، وهولندا فوبكه هايكسترا، مؤكدا أن الطلبات ستتم الموافقة عليها.

الصين: يمكن حل الأزمة الأوكرانية من خلال المفاوضات

من جانبه، قال نائب الممثل الصيني الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة»، «قنج شوانج»، إن يمكن حل الأزمة الأوكرانية من خلال المفاوضات، مضيفا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن استمرار عمليات ضخ وتسليم الأسلحة لأوكرانيا، يؤجل احتمال وقف الأزمة.

وفي روسيا، أصدرت «محكمة ليفورتوفو» شرقي العاصمة «موسكو» أمرا باحتجاز مواطن أمريكي، يدعى جين سبيكتور، كجزء من قضية جنائية بتهمة التجسس.

وفي عام 2020، اعتقلت السلطات الروسية، سبيكتور، بتهمة التوسط في تقديم رشوة لمسؤولة في الحكومة الروسية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.