ناقد فني يشيد بفيلم «وش في وش»: دراما اجتماعية كوميدية من الطراز الأول

أشاد الناقد الفني محمود عبدالشكور، بفيلم وش في وش، الذي يعرض حاليا في دور العرض، بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل، مشيرا إلى أنه عمل فني متكامل وأحد أهم أعمال الموسم الصيفي.

ونشر عبدالشكور البوستر الدعائي للفيلم عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، وعلق عليه قائلا: «دراما اجتماعية كوميدية من الطراز الأول، وأحد أفضل أفلام الموسم، ومفاجأة سارة على كل المستويات، كتابة وتمثيل وإخراج.. سيكون هناك مقال تفصيلي بالطبع للحديث عن صعوبات كتابة هذا النوع من الدراما المكثفة في ساعات قليلة، من خلال 12 شخصية، في مكان وزمان وحدث واحد، تماما مثلما يقول كتاب الدراما الأرسطية الكلاسيكية، لكن بلغة وإمكانيات وإيقاع السينما».

واختتم: «أحببت فقط توجيه التحية لصناع وأبطال الفيلم جمعاء، وخصوصا المؤلف والمخرج وليد الحلفاوي، وبالمرة أتساءل: إذا كنا قادرين على عمل هذه الأفلام لماذا نصنع أفلاما ضعيفة الكتابة والإخراج رغم ضخامة الميزانية؟»

أبطال فيلم وش في وش

فيلم وش في وش يضم عددا كبيرا من نجوم الفن، وهم: أمينة خليل، محمد ممدوح، بيومي فؤاد، أنوشكا، سامي مغاوري، محمد شاهين، أسماء جلال، سلوى محمد علي، محمود الليثي، دنيا سامي، أحمد خالد صالح، تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.