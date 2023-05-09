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الفنانون يهنئون محمد ممدوح بعيد ميلاده

كتب:

بسمة شطا
07:11 م | الثلاثاء 09 مايو 2023
محمد ممدوح

محمد ممدوح

يحتفل الفنان محمد ممدوح «تايسون»، بعيد ميلاده اليوم، وحرص عدد كبير من الفنانين أصدقائه على تهنئته بطريقتهم الخاصة، من خلال كتابة منشورات له عبر صفحاتهم الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

نجوم الفن يهنئون محمد ممدوح

حرص الفنان عمرو يوسف على مشاركة جمهوره فيديو له مع الفنان محمد ممدوح، عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام، ظهرا فيه وهما يتعاركان سويا، وعلق عليه قائلا: «شاهد قبل الحذف تسريب فيديو لخناقة بين تايسون وعمرو (فيديو من 5 سنين)، كل سنة وأنت طيب يا صاحبي، ودايما الممثل الكبير اللي مشرفنا».

وهناك أيضا الفنان على الطيب الذي شارك جمهوره بصورة له مع الفنان محمد ممدوح وعلق عليها قائلا " كل سنة وأنت طيب وناجح وأصيل ومبهر يا أبوالصحاب يا غالي يا رب سنة كلها خير وبركة يا أخويا".

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