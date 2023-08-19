أنغام تغني مع الجمهور: «شكرا لكل اللي سافر وركب طيارة عشان ييجي حفلتي»

تفاعلت الفنانة أنغام مع الحضور في حفلها المقام الآن في مدينة العلمين الجديدة، المذاع عبر قناتي «الحياة» و«dmc» ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

أنغام تغني مع جمهورها شبر ونص

وغنت أنغام مع جمهورها، أغنية «شبر ونص» بدون موسيقى، وطلبت من جمهورها أن يغني معها، وذكرت أن هذه الأغنية غنتها من أجل مستشفى مجدي يعقوب للقلب.

وحرصت أنغام على توجيه الشكر لجمهورها من الحاضرين في الحفل، قائلة: «عايزة أشكر كل شخص تعب وأخد بسبوره وسافر وركب طيارة، وجه يحضر حفلتي متشكرة ليكم جدًا».

مهرجان العلمين شهد عدد من الحفلات الغنائية

وتشهد مدينة العلمين الجديدة، مهرجان العلمين الجديدة والذي يشمل عدد من الأحداث والفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، وتنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشارك فيه عدد من كبار النجوم في حفلات غنائية منهم تامر حسني وإليسا وحكيم وراغب علامة ونانسي عجرم وبهاء سلطان ومحمد منير وحميد الشاعري وكارول سماحة وريهام عبدالحكيم ومدحت وعمر خيرت ورضا البحراوي.