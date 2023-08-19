كوارث مناخية تضرب العالم.. فيضانات وحرائق غابات وتعطل رحلات الطيران

كوارث مناخية عديدة تعرضت لها البلاد في مختلف دول العالم، نتيجة التغيرات المناخية التي تشهدها الفترة الحالية، التي تتمثل في ارتفاع درجات حرارة لم تكن مسبوقة من قبل، وحدوث الفيضانات، وأيضا حرائق الغابات التي ضرب العديد من الدول.

فيضانات ألمانيا

تعرضت مدينة نورمبرج بألمانيا إلى فيضان، إذ تعد من أكثر المناطق تضررًا، بعد أن اجتاحت عاصفة قوية منطقة فرانكونيا الوسطى الألمانية، حيث مناطق كثيرة من المدينة انقطعت عنها الكهرباء بسبب خلل في محطات المحولات، فيما امتلأت ثمانية إلى تسعة من الأنفاق بالمياه خلال هطول الأمطار الغزيرة، وتعطلت الرحلات الجوية في فرانكفورت، ما أدى إلى إلغاء 70 رحلة جوية، بسبب تعرض وسط ألمانيا لهطول أمطار غزيرة وصواعق، بحسب ما ذكرته وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية.

حرائق غابات إسبانيا

تعرضت جزيرة «تينيريفي» الإسبانية، كبرى جزر الكناري في المحيط الأطلسي، إلى اندلاع حريق هائل في مساحات واسعة من الغابات، خرج عن السيطرة، ما تسبب في التهام آلاف الآفدنة، وأجبرت السلطات على إجلاء ما يزيد على 7600 شخص من سكان الجزيرة

درجات الحرارة القياسية وتغير المناخ في الجزيرة، تسبب في اندلاع حرائق الغابات، التي ربما قد تكون الأعنف في جزر الكناري، إن لم يكن في أي وقت مضى، على الأقل في الـ40 عاما الماضية، بحسب ما ذكرته السلطات الإسبانية.

وخلال الفترة الماضية، شهدت أمريكا حالة طقس غير مستقرة، ولقي 147 شخصًا مصرعهم في ولايات أريزونا ونيفادا وتكساس الأمريكية، بسبب موجة الحر الشديدة التي اجتاحت البلاد، كما لقي اثنين آخرين مصرعهما بسبب العواصف الرعدية، التي أدت إلى قطع الكهرباء عن 400 ألف منزل ومحل تجاري

وفي جنوب البرتغال، تعرض إحدى المدن إلى حرائق الغابات، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الشديدة، التي قضت على آلاف الأفدنة من الأراضي، وأجبرت السلطات المحلية على إجلاء نحو 1400 شخص، حيث إن بعد مرور أشهر من موجات الحر والجفاف المطولة، تسببت الأمطار الغزيرة التي بدأت في بداية شهر أغسطس الجاري في إتلاف مئات المنازل وتدمير المحاصيل.

أمطار وفيضانات الصين

غمرت الأمطار الغزيرة وفيضانات الصين في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية في الأسابيع الأخيرة، بسبب العواصف من إعصاري دوكسوري وخانون، ما دفعها إلى اتخاذ مزيدا من الإجراءات لحماية محاصيلها، ومنع تفاقم الأمراض.

لم تقتصر الكوراث الطبيعية على الدول الأوربية فقط، لكن هنا بعض الدول العربية، تضررت من الكوارث، ومنها المغرب، إذ تعرضت غابة مغراوة بإقليم تازة شمال شرقي المملكة، إلى اندلاع حريق هائل بسبب درجة الحرارة المرتفعة، وهبوب الرياح.