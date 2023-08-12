رئيس «طاقة النواب» يطالب بخطة عاجلة لمواجهة آثار التغيرات المناخية

طالب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، بوضع خطة عاجلة لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ، خاصة مع ظهور تعرض العالم لموجات شديدة الحرارة، والكثير من الأوبئة، بالإضافة للتأثير على الصحة والإنتاجية الزراعية في عدد من الدول، ما أدى إلى نقص الغذاء، وارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا، والتأثير سلبًا على حركة التجارة.

تأثير زيادة الطلب على المعروض في سوق الطاقة

وأكد عوض الله في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، أن الآثار المناخية أثرت أيضا على مصادر الطاقة، مع تجاوز الطلب الكميات المعروضة، ما يترك أثرا اقتصاديا خطيرا، لافتا إلى أن الدول الأفريقية كانت الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، بجانب آثار الأزمة الروسية الأوكرانية.

تحذيرات من الآثار المناخية على أفريقيا

وأشار تقرير متخصص في الشئون الأفريقية إلى تأثير كبير للتغيرات المناخية على محاصيل محددة، مثل الكاكاو والبن، بالإضافة لإنتاجية الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية، ما يزيد من حجم أزمة الغذاء والحبوب في العالم.

وشدد على أن مصر حذرت خلال قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ، من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، كما حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من آثار أزمة الغذاء العالمية.