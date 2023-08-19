تراجع سعر الذهب على مدار أسبوعين.. ماذا سيحدث الفترة المقبلة؟

شهد الذهب على مدار الأسبوع الماضي تراجعا كبيرا، بعدما تجاوز حاجز الـ2800 جنيه في بداية الأسبوع قبل الماضي، ليعود للتراجع مرة أخرى، بمحلات الصاغة المصرية.

وسجل سعر الذهب، انخفاضا يقدر بقيمة 15 جنيها في تعاملات أمس الجمعة، مقارنة بالأيام الماضية، إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل 2265 جنيها بدون مصنعية، كما انخفض جرام الذهب عيار 24 ليسجل نحو 2589 جنيها، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

تراجع سعر الذهب

توقع الخبير الاقتصادي أحمد حنفي، مواصلة أسعار الذهب التراجع خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تراجعه عالميا، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، سجل تراجع برقم 1888 دولارًا.

توقعات سعر الذهب الفترة المقبلة

وقال حنفي، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، إن التجار هم من خلقوا تلك الازمة والأسعار المبالغ بها، من وجهة نظره، وهو ما وافقه فيه طوني جرجس تاجر ذهب في منطقة حدائق القبة في حديثه للوطن، مشيرا إلى أن بعض التجار يتلاعبون في الأسعار ويخلقون حالة من الخوف بين الناس لحثهم على النزول للبيع او الشراء وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في بعض الأوقات.

أسعار الذهب

انخفض سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، حيث سجل نحو 2373 جنيها للشراء بدون مصنعية، وعيار 21 سجل نحو 2265 جنيها للشراء بدون مصنعية، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 الجمعة، حيث سجل نحو 1941 جنيها.