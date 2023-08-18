سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في محلات الصاغة.. «اعرف وصل كام»

يُعد شراء الذهب، سواء المشغولات الذهبية أو السبائك، ضمن أبرز أشكال ادخار المواطنين لأموالهم، وتتغير أسعار الذهب بشكل لحظي على مدار اليوم، لذا تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 18-8-2023 في مصر خلال التعاملات الصباحية، بالإضافة إلى باقي الأعيرة الأخرى، حسب آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة خلال التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة 2606 جنيها للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 2280 جنيها للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 1954 جنيها للشراء، وأيضا سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1520 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 22 سجل اليوم 2389 جنيها للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم بمحلات الصاغة 18240 جنيها للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.