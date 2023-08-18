سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر.. «اعرف بقى بكام»

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 18 ـ 8- 2023، فى مصر بمنتصف التعاملات اليومية في محال الصاغة المصرية، انخفاضا بنحو 5 جنيهات، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار21 نحو 2275 جنيها بدون مصنعية، وانخفض جرام الذهب عيار 24 الاكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك ليسجل نحو 2600 جنيه خلال منتصف التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، حيث سجل نحو 2383 جنيه للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2275 جنيها للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 1950 جنيها، وعيار 14 سجل نحو 1517 جنيه للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 18 ـ 8- 2023، انخفاضآ بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 18200 جنيه للشراء، فيما سجلت الاونصة الذهبية 1893 دولار.