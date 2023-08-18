تراجع الذهب عالميا لأدنى مستوياته خلال 5 أشهر وسط محاولات للصعود

شهد سعر الذهب ارتفاعًا في السوق العالمية اليوم الجمعة، إذ تجاوز أدنى مستوياته خلال 5 أشهر، ويُعزى هذا الارتفاع إلى تراجع قيمة الدولار وعوائد السندات الأمريكية، ومع ذلك يُتوقع أن يسجل المعدن الأصفر انخفاضًا للأسبوع الرابع على التوالي.

تعززت هذه التوقعات بفضل بيانات إيجابية صادرة عن الولايات المتحدة، ما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم ينهِ بعد سلسلة رفع أسعار الفائدة، وهذا الإجراء قد يؤثر على أداء الذهب كونه يعتبر ملاذًا آمنًا للمستثمرين خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي.

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب في البورصة العالمية، تراجعًا بنسبة 1.1%، حيث استقرت تداولات المعدن النفيس أسفل مستوى 1900 دولار للأونصة خلال معظم فترات الأسبوع، هذا التراجع زاد الضغط السلبي على سعر المعدن.

وفيما يتعلق بالتداولات الفورية، ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.2% إلى 1892.30 دولار للأوقية، بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ منتصف مارس يوم الخميس الماضي، وفي الوقت ذاته، زادت العقود الآجلة للذهب الأمريكية بنسبة 0.4% لتصل إلى 1922.90 دولار.

أسباب تراجع أسعار الذهب

يعود هذا التراجع في أسعار الذهب إلى عدة عوامل، منها الاستقرار على الصعيد العالمي، التي تدفع بعض المستثمرين للاستثمار في أصول أخرى ذات عوائد أعلى، كما يؤثر أيضًا تحرك الدولار الأمريكي وتطورات السياسة النقدية في البلدان الرئيسية على أسعار الذهب، حيث أنه من المهم مراقبة تطورات سوق الذهب، وفهم العوامل المؤثرة بها، حيث يعتبر الذهب أحد المعادن النفيسة التي تعتبر ملجأ آمنا للمستثمرين في فترات الضبابية الاقتصادية.