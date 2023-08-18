عاجل.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21.. «اعرف بقي بكام دلوقتي»

شهد سعر جرام الذهب عيار21 وباقي الأعيرة المختلفة اليوم الجمعة ، فى مصر خلال بداية التعاملات المسائية بمحلات الصاغة المصرية ، انخفاضا يقدر بنحو 15 جنيها، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل 2265 جنيه بدون مصنعية، كما انخفض جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك ليسجل نحو 2589 جنيها خلال بداية التعاملات المسائية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بدون مصنعية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعيه، حيث سجل نحو 2373 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2265 جنيها للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 1941 جنيها، وعيار 14 سجل نحو 1510 جنيهات للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 18- 8- 2023 انخفاضا بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 18120جنيها للشراء.