ما سر تحسن الأجوال الجوية في شهر أغسطس؟.. «الأرصاد» تجيب

على مدار الأسبوع الماضي، شهدت جميع الأنحاء تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية، فبعد المرور بعدة موجات حارة، سادت أجواء لطيفة في الكثير من المناطق منذ بداية شهر أغسطس الجاري، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّه من المتوقع أن يكون هناك استمرار التحسن النسبي في درجات الحرارة علي الرغم من الأجواء الحارة التي تسيطر على كل الأنحاء بسبب نسبة الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

سبب تحسن الأحوال الجوية في شهر أغسطس

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سبب الشعور بتحسن الأحوال الجوية في شهر أغسطس، ليكون ذلك ناتجًا عن الكتل الهوائية القادمة من أوروبا، والتي تؤدي إلى نشاط الرياح علي خليج السويس مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج هناك.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنَّ تكون السحب قد يساعد على التلطيف من الأجواء الحارة أيضا، إذ تتكون على مرتفعات سانت كاترين يصاحبها سقوط أمطار تصل إلى حد السيول في الأودية والمناطق التي تسمح بذلك.

درجات الحرارة اليوم السبت

وجاءت درجات الحرارة اليوم، كالتالي:

القاهرة 33 25.

العاصمة الإدارية 33 25.

أكتوبر 34 24.

بنها 33 25.

دمنهور 32 25.

وادي النطرون 33 24.

كفر الشيخ 32 24.

المنصورة 33 25.

الزقازيق 33 25.

شبين الكوم 33 25.

طنطا 32 24.

دمياط 31 24.

الإسماعيلية 35 22.

السويس 35 23.

العريش 31 24.

رفح 31 24.

رأس سدر 35 25.

نخل 35 21.

كاترين 34 18.

الطور 35 28.

طابا 37 25.

شرم الشيخ 41 30.

الاسكندرية 31 23.

العلمين الجديدة 30 23.

مطروح 31 24.

السلوم 34 23.

سيوة 37 21.

رأس غارب 39 28.

سفاجا 40 29.

مرسى علم 39 29.

شلاتين 41 31.

حلايب 37 29 .

أبو رماد 38 29.

رأس حدربة 38 28.

الفيوم 36 24.

بني سويف 36 24.

المنيا 37 23.

أسيوط 37 23.

سوهاج 40 26.

قنا 44 27.

الأقصر 44 27.

أسوان 45 29.

الوادي الجديد 41 25.

أبو سمبل 44 28.