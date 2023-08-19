حالة الطقس اليوم السبت في مصر.. حار على القاهرة والعظمى تصل لـ33 درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 19 أغسطس الجاري، فمن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

استمرارا لموجة سقوط الأمطار والسيول على مدار الأيام الماضية، أوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء، وتنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، قد تصل حد السيول على مرتفعات سانت كاترين، وتمتد خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، ولكنها لن تصل إلى القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم السبت

وجاءت درجات الحرارة اليوم، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.