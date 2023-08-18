حالة الطقس غدا.. شبورة حتى 7 صباحا ورياح تلطف من حرارة الجو

أعلنت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا السبت، إذ تسود غدا شبورة صباحية من الساعة 4 فجرا وحتى 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ويسود غدا طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدا

وتظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

ولفت خبراء الأرصاد بالهيئة، إلى أن غدا يشهد نشاط حركة الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

وذكرت أن السواحل تشهد اضطراب الملاحة البحرية على مناطق خليج السويس وسرعة الرياح من 50 لـ 60 كم/س وارتفاع الأمواج من 2.5 لـ 3 أمتار.

درجات الحرارة غدا

وتشهد درجات الحرارة غدا السبت 19 أغسطس، العظمى على محافظات القاهرة والوجه البحري 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية، السواحل الشمالية الدرجة العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية، جنوب سيناء العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية، شمال الصعيد العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية، وجنوب الصعيد العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.