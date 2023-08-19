أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت.. تصل لحد السيول على بعض المناطق

على مدار الأيام القليلة الماضية، شهدت عدة مناطق سقوط أمطار وصلت حد السيول، ما جعل هيئة الأرصاد الجوية تحرص على الإعلان عن أماكن سقوط الأمطار والسيول اليوم السبت، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار والسيول اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا، ويكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل حد السيول على مرتفعات سانت كاترين، وتمتد خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، ولكنها لن تصل إلى القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم السبت

وجاءت درجات الحرارة اليوم كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.