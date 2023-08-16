أمطار سانت كاترين.. سيول في عز الحر لليوم الثالث على التوالي (صور)

تستمر أمطار سانت كاترين في الهطول بصورة كبيرة تصل إلى حد السيول لليوم الثالث على التوالي رغم ارتفاع درجات الحرارة، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، وذلك بسبب استمرار تكون السحب الرعدية على مناطق من جنوب سيناء وخصوصًا مرتفعات سانت كاترين يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة تصل إلى حد السيول أحيانًا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن أمطار سانت كاترين ودرجات الحرارة العظمى والصغرى فضلًا عن الظواهر الجوية المتوقعة.

أمطار سانت كاترين

وبدأت أمطار سانت كاترين قبل 3 أيام متفاوتة الشدة، مع استمرار تكاثر السحب الرعدية، حيث ازدادت الأمطار خلال ساعات الظهيرة والتي تحوّلت إلى أمطار رعدية صاحبها رعد وبرق، والتي امتدت مساء أمس إلى مناطق من جنوب سيناء وطابا، وذلك على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة التي سجلت نحو 39 درجة مئوية خلال النهار.

درجة الحرارة في سانت كاترين

ووفقًا للأرصاد الجوية فإنّ درجة الحرارة في سانت كاترين وحالة الطقس فإنّه يسود طقس غائم جزئيًا، وتسجل درجة الحرارة العظمى 39 درجة، بينما تكون الدرجة المحسوسة بصورة فعلية 42 درجة، فيما تسجل درجة الحرارة الصغرى 30 درجة.

سيول في عز الحر

ويستمر سقوط أمطار سانت كاترين على مدار اليوم الأربعاء والتي قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق جنوب سيناء تصل إلى حد السيول على سانت كاترين، كما تنشط حركة الرياح التي تبلغ سرعتها إلى نحو 40 كيلو مترًا في الساعة، فيما تبلغ نسبة الرطوبة العظمى 60% بينما الصغرى 35%.

طقس شرم الشيخ

وتكشف هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في شرم الشيخ اليوم، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 39 درجة بينما الصغرى 30 درجة، فيما تبلغ سرعة الرياح 30 كم/س بينما تتخذ اتجاهًا شماليًا غربيًا، ويسود طقس مشمس يخفف من وطأته نشاط حركة الرياح، وتكون حالة البحر معتدلة حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين متر ونصف وحتى مترين وربع، بينما تسجل الرطوبة العظمى 60% والصغرى 35%.