«الأرصاد الجوية»: تحسن حالة الطقس وسقوط أمطار على بعض المناطق اليوم

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على إستمرار حالة التحسن النسبى فى أحوال الطقس، اليوم الخميس، منوهة إلى ظهور سحب منخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، والتى تساعد على تلطيف الأجواء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس حار رطب خلال ساعات النهار، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويسود طقس مائل للحرارة رطب خلال ساعات الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار على جنوب سيناء

تشير التوقعات إلى سقوط أمطار اليوم على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين، وتمتد خفيفة ورعدية أحيانا على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

نشاط للرياح

توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس، تشير إلى وجود نشاط للرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة خلال الليل، فيما تتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على المناطق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وفيما يلى تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس

درجات الحرارة اليوم الخميس

القاهرة 34 - 25.

العاصمة الإدارية 34 - 25.

أكتوبر 35 - 24.

بنها 34 - 25.

دمنهور 32 - 25.

وادي النطرون 34 - 24.

كفر الشيخ 33 - 24.

المنصورة 33 - 25.

الزقازيق 34 - 25.

شبين الكوم 34 - 25.

طنطا 33 - 24.

دمياط 33 - 24.

الإسماعيلية 35 - 23.

السويس 34 - 24.

العريش 32 - 24.

رفح 32 - 25.

رأس سدر 35 - 25.

نخل 36 - 16.

كاترين 33 - 16.

الطور 35 - 27.

طابا 37 - 25.

شرم الشيخ 40 - 30.

الإسكندرية 31 - 24.

العلمين الجديدة 31 - 24.

مطروح 30 - 24.

السلوم 32 - 22.

سيوة 35 - 22.

رأس غارب 39 - 29.

سفاجا 40 - 29.

مرسى علم 41 - 30.

شلاتين 39 - 30.

حلايب 34 - 29.

أبو رماد 35 - 29.

رأس حدربة 35 - 28.

الفيوم 35 - 24.

بني سويف 35 - 24.

المنيا 35 - 23.

أسيوط 36 - 23.

سوهاج 40 - 25.

قنا 42 - 27.

الأقصر 42 - 26.

أسوان 43 - 28.

الوادي الجديد 40 - 25.

أبو سمبل 39 - 28.