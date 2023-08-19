هل يحق لطلاب كليات التمريض العمل كأطباء بعد الحصول على زمالة؟

كشف الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بمستشفيات جامعة عين شمس وعضو مجلس نقابة الأطباء السابق، حقيقة حصول خريجي كليات التمريض من الجامعات المصرية على لقب دكتور والعمل كطبيب بالمستشفيات أسوة بغيره من الطلاب الحاصلين على كليات الطب بعد الحصول على زمالة، قائلاً: «لا يوجد أي كلام من ذلك، ولا يوجد ما يسمي بعمل زمالة أو دراسة بعد التخرج لطلاب التمريض للعمل كأطباء و المساواة، وأن العمل كطبيب بكون لخريجي كليات الطب فقط في التخصصات المختلفة».

كليات التمريض 2023

وأكّد الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحالة الوحيدة التي يحق للمرض العمل كطبيب هو الالتحاق بكلية الطب و الدراسة كاملة، ولكن ما دون ذلك لا يمكن الحديث عنه، منوها إلى أنَّه يجب على كل الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الاطلاع والاستفسار والبحث عن المعلومات الخاصة بالكليات وفرص العمل مستقبلاً .

وفي السياق ذاته، يواصل موقع التنسيق الإلكتروني استقبال رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة 2023، وذلك وفقاً للحدود الدنيا التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن تستدل غدا الستار على باب التسجيل وبدء فرز رغبات المرحلة.