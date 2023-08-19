«التعليم العالي»: انطلاق تقليل الاغتراب بعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

تستدل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، ممثلة في مكتب التنسيق، أعمال تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة 2023 وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غدًا الأحد، على أن تبدأ اللجنة العليا للتنسيق في فرز أعمال رغبات الطلاب وتوزيعهم على الكليات المختلفة وفقاً للأعداد المقررة لكل كلية .

تنسيق الجامعات 2023

وأكّد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، أنَّ أعمال تنسيق المرحلة الثانية 2023 ستنتهي مساء غداً الأحد، موضحاً أنَّه لن يتمّ مدّ أعمال المرحلة مرة أخرى، وأن العمل بمختلف القطاعات يسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات، لافتًا إلى أنَّ مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية ستنطلق عقب الانتهاء من إعلان نتيجة المرحلة الثانية بـ48 ساعة على الأقل، وذلك وفقاً للضوابط التي أقرّها الأعلى للجامعات في هذا الشأن .

تنسيق المرحلة الثانية 2023

وأوضح رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنَ أعمال مرحلة تقليل الاغتراب تتم بقبول نسبة الـ10% من إجمالي الطلاب المسجلين بالأعداد المقررة للكليات المختلفة.