الكشف على 2800 مواطن في قافلة طبية بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية عرب درويش التابعة لمركز ومدينة فاقوس، واستمرت لمدة يومين، وجرى خلالها توقيع الكشف الطبي على 2800 شخص.

مبادرة 100 يوم صحة في الشرقية

وبحسب بيان لمديرية الصحة، جاء ذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 يوم صحة»، والتي تم إطلاقها تحت شعار «من أول يوم معاك»، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

وأشار البيان إلى أنه خلال تنظيم القافلة الطبية، تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

14 عيادة في القافلة الطبية

واشتملت القافلة على 14 عيادة بها 12 تخصصا طبيا وهي «الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الأسنان»، حيث تم تخصيص 2 عيادة لتخصصات «الباطنة والأطفال»، لخدمة أهالي القرية، والقرى المحيطة بعرب درويش.

كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 2881 مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 17 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، وتم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.