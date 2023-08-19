تفاصيل إعلان أول إصابة بمتحور كورونا الجديد في بريطانيا (فيديو)

أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، اكتشاف أول إصابة بالنسخة المتحورة «بي.إيه2.86» من فيروس كورونا المستجد في البلاد في شخص لم يسافر في الآونة الأخيرة، حيث جاء ذلك، بعدما أعلنت المراكز في الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الخميس الماضي أنها تتعقب سلالة جديدة من الفيروس المسبب لفيروس كورونا المستجد.

وأضافت في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، إن السلالة تسمى «بي.إيه.2.86»، ورصدت في الولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك.

مخاوف في القطاع الطبي البريطاني بشأن متحور كورونا الجديد

كما ضاعف تقرير طبي جديد مخاوف القطاع الطبي في بريطانيا من متحور «إي جي. 5» المعروف أيضا باسم «إيريس»، حيث قال العلماء إنه «يتغير باستمرار ويستطيع التهرب من المناعة».

وذكر التقرير الصادر عن دورية الجمعية الطبية البريطانية أن الاختبارات الأخيرة تؤكد أن المتحور الجديد يكتسب قوة في جميع أنحاء العالم، إذ يحسن من قدرات المراوغة والهروب المناعي.

طرق الحماية من متحور «بي.إيه.2.86»

أما عن الطرق لحماية الناس من هذا المتحور، فأوضحت أن النصيحة الوحيدة للوقاية تبقى كما هي بالنسبة لجميع متحورات فيروس كورونا المستجد، وذلك ريثما تجمع المزيد من المعلومات حول «بي.إيه.2.86».

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت الخميس الماضي، على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أنها صنفت «بي.إيه.2.86» على أنه متحور تحت المراقبة نظرا للعدد الكبير من الطفرات الذي يحمله.