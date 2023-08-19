سعر الذهب اليوم السبت 19- 8- 2023 في مصر.. «اعرف عيار 21 بكام»

شهد سعر الذهب اليوم السبت 19- 8- 2023، في بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة، استقرارا ملحوظا، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا ليسجل 2260 جنيها بدون مصنعية في ختام التعاملات.

وعن سعر الذهب اليوم السبت 19- 8- 2023، في الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، نرصد لكم في السطور التالية، أسعار المعدن الأصفر خلال بداية التعاملات الصباحية، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقا لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 2583 جنيها، وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 استقرارا، إذ سجل نحو 2368 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

يزداد الإقبال على شراء عيار 21، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 2260 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 1937 جنيها بدون مصنعية، وسجل عيار 14 استقرارا بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 1507 جنيهات، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 19- 8- 2023، استقرارا بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 18080 جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 1893 دولار.