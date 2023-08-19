مجلس الشباب المصري بالإسكندرية يناقش حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة

نظم مجلس الشباب المصري، بمحافظة الإسكندرية، حلقة نقاشية حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في إطار البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، بالتزامن مع قرب مرور عامين على إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجية، وأدار الحلقة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان .

حلقة نقاشية لمجلس الشباب المصري

وضمت الجلسة نخبة من القيادات الشابة بالمحافظة، والذين يمثلون عددا من شباب المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية والأندية الرياضية وأصحاب المبادرات، حيث تم استعراض تاريخ المجتمع المدني في مصر منذ عام 1823، والذي تم خلاله إنشاء الجمعية اليونانية بالإسكندرية، إضافة لريادة مصر في العمل الأهلي.

واشتملت الجلسة على استعراض التجربة المصرية في ملف حقوق الإنسان منذ قانون «ماعت» وفجر الحضارة المصرية القديمة، وصولاً لإطلاق رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وقدم رئيس مجلس الشباب المصري شرحاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والركائز الأساسية لها ومحاورها الأربعة الرئيسية، والتحديات التي تواجه حالة حقوق الإنسان في مصر، وكيف يمكن العمل على مواجهة هذه التحديات.

كما استعرض دور المجتمع المدني في إعداد جيل جديد من القيادات الشابة المؤهلة، وأن يكونوا هم الدرع والامل لتحقيق أهداف وغايات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كما يتمناها الجميع.