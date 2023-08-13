أشرف صبحي ومشيرة خطاب يدعمان جهود مجلس الشباب المصري: يمتلك أفكارا مميزة

عقد مجلس الشباب المصري، حلقةً نقاشيةً تحت عنوان «آليات تعزيز مشاركة الشباب بالشأن العام»، بحضور ومشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من قيادات مجلس الشباب المصري من مجلس الأمناء.

أسباب عزوف الشباب عن الانخراط في الشأن العام؟

كما حضر الاحتفال عدد من قيادات شباب المحافظات المختلفة ولفيف من المتخصصين في قضايا الشباب وحقوق الإنسان من أساتذة جامعات وباحثين واكاديميين وقيادات عمالية والذين ناقشوا في جلسة اتسمت بالمصارحة والمكاشفة امتدت لما يقرب من أربعة ساعات متواصلة أسباب عزوف بعض الفئات الشابة عن الانخراط في الشأن العام والمساهمة بشكل فاعل في مراحل صنع القرار.

وافتتح اللقاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي أثنى على المجهود الكبير الذي يقوم به مجلس الشباب المصري بهدف رفع الوعي وتعزيز قدراتهم المختلفة للنهوض بالدولة المصرية في ظل مناخ داعم وفرته القيادة السياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية لإشراك الشباب في مراحل صنع القرار المختلفة.

خطاب: مجلس الشباب المصري يمتلك أفكاراً مميزة

فيما أعربت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن سعادتها البالغة بالالتفاء بقيادات شباب الفلاحين من المحافظات المختلفة في اليوم العالمي للشباب تقديراً لأهمية هذه الفئة كمكون رئيسي من مكونات المجتمع المصري وأن مجلس الشباب المصري كعادته يمتلك أفكاراً مميزة استطاعت إحداث الفارق في دعم قضايا الشباب وفق منهجية حقوقية لضمان وجود جيل جديد من شباب مصر يمتلك الوعي الصحي في هذا الملف.

وصرح الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان عن اعتزازه وفخره بهذه الحلقة النقاشية والتي تضمنت مشاركة فاعلة من صناع القرار من تنفيذيين وتشريعيين وقيادات منظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الملف والذي يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الجمهورية الجديدة ليست مجرد شعارات وأننا نمتلك صناع قرار على قدر المسؤولية.

ضمت الفعالية نماذج مختلفة من أصحاب وجهات النظر في هذا الملف هم النائب أحمد سمير زكريا عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ والنائبة منى عبدالله عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب والنائبة زينب السلايمي عضو لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس النواب والنائب عادل يونس حماد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب.