فيلم بيت الروبي يواصل تحقيق الإيرادات.. ويتجاوز الـ123 مليون جنيه

يواصل فيلم بيت الروبي للمخرج بيتر ميمي، نجاحه للأسبوع التاسع على التوالي في دور العرض السينمائي، وحافظ الفيلم على تواجده في المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية، حيث بلغت إيراداته عن أمس الجمعة 431 ألف جنيه، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ونجح فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبد العزيز في أن يصبح الفيلم الأعلى تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، حيث تجاوزت إيرادات حتى يوم الثلاثاء الماضي حاجز الـ 122 مليون و714 ألف جنيه، وواصل تحقيق الإيرادات على مدار أيام الأربعاء والخميس والجمعة بواقع 248 ألف جنيه، و320 ألف جنيه، و431 ألف جنيه على التوالي، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم لـ 123 و713 ألف جنيه.

البرومو الدعائي لـ فيلم بيت الروبي

بعد بيت الروبي.. كريم عبد العزيز يحتفظ بـ 3 مراكز في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات

وبعد النجاح الذي حققه فيلم بيت الروبي في دور العرض السينمائي، أصبح النجم كريم عبد العزيز متواجد في المراكز الـ 5 الأولى في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات بـ 3 مراكز وهي : «كيرة والجن» بـ 120 مليون جنيه و«الفيل الأزرق 2» بـ 106 مليون جنيه، بالإضافة إلى فيلم المركز الأول «بيت الروبي» بـ 123.7 مليون جنيه.