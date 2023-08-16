122.7 مليون جنيه إيرادات فيلم بيت الروبي في شهرين

وصلت إجمالي إيرادات فيلم بيت الروبي، على مدار 8 أسابيع عرض بدور السينما بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2023، بنحو 122 مليون و714 ألف و290 جنيه، وذلك على حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، ونجح كريم عبدالعزيز، في أنَّ يضم بيت الروبي، إلى بعض أفلامه التي حققت أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية وتجاوزت 100 مليون جنيها منها فيلم كيرة والجن، والفيل الأزرق 2.

وحقق فيلم بيت الروبي، في شباك تذاكر السينما أمس الثلاثاء إيرادات تقدر بـ377 ألف و941 جنيهًا، الأمر الذي جعله يتصدّر قائمة الإيرادات اليومية لأفلام عيد الأضحى 2023، منذ انطلاق عرضه بدور العرض السينمائي يوم 21 يونيو من الشهر الماضي.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، تارا عماد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد محمود، ومحمد أنور، ومصطفى أبو سريع، وحاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

قصة فيلم بيت الروبي

تدور أحداث فيلم بيت الروبي في إطار لايت كوميدي، من خلال كريم عبدالعزيز أو إبراهيم الروبي الذي يعيش بصحبة زوجته وطفليه في منطقة ساحلية، ويجد نفسه في ورطة عندما يعود للقاهرة بصحبة شقيقه الصغير إيهاب الروبي ليتفاجأ أنَّه أصبح واحدًا من مشاهير السوشيال ميديا.